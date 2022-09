Top oder Flop? Kim Kardashian von oben bis unten im Leo-Look

Ob Kim Kardashian (41) damit jedermanns Geschmack trifft? Der Keeping up with the Kardashians-Star gilt inzwischen als wahre Fashion-Ikone. Dabei sind ihre Outfits allerdings oftmals nicht alltagstauglich. Erst vor wenigen Wochen war die Unternehmerin mit einer Maske im Bondage-Style, die ihr Gesicht komplett verhüllte, unterwegs. Auch nun zog sie wieder alle Blicke auf sich: Dieses Mal zeigte sich Kim komplett im Leo-Look.

Via Instagram zeigte die 41-Jährige ihren animalischen Look. Auf mehreren Bildern posiert sie in einem eng anliegenden Bodysuit im Leoparden-Print – vor einer Kulisse, die ebenfalls in diesem Design gehalten ist. Dieses zieht sich durch das gesamte Outfit: Kims Stiefel, ihre Tasche und sogar der XXL-Umhang, der zu ihrem Look gehörte, waren ebenfalls in dem tierischen Muster. Mit diesem Style besuchte sie unter anderem die Fashion Week in Mailand.

Ihre Community findet Gefallen an dem Look. "Göttin" und "So wunderschön", lauteten nur zwei der wertschätzenden Kommentare der User. Auch Paris Hilton (41) mochte Kims Outfit und hinterließ ein Like – ebenso wie die deutsche Reality-TV-Bekanntheit Melody Haase (28), die ein staunendes "Wow!" in der Kommentarspalte hinterließ.

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardahians, Reality-TV-Ikone

Anzeige

Instagram / parishilton Paris Hilton und Kim Kardashian im September 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de