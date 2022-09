Vanilla Ice verrät: So war letzter Auftritt mit Coolio (†59)

Vanilla Ice (54) erinnert sich an seine letzten gemeinsamen Momente mit Coolio (✝59) zurück. Am vergangenen Mittwoch hatte die traurige Nachricht die Runde gemacht, dass der Musiker im Alter von 59 Jahren überraschend verstorben sei. Wenige Tage vor seinem Tod hatte der in Pennsylvania geborene Rapper allerdings noch auf der Bühne gestanden. Nun verriet Vanilla Ice, wie er das letzte Konzert mit Coolio empfunden habe.

Im Interview mit TMZ sprach der 54-Jährige nun über seinen letzten gemeinsamen Auftritt mit dem "Gangsta's Paradise"-Interpreten, der vergangenen Freitag in Texas stattgefunden hatte. Rund 45 Minuten habe der Verstorbene auf der Bühne gestanden und viel mit dem Publikum interagiert. Nach der Show sollen die beiden Freunde, die sich seit mehr als sechs Jahren kennen, dann in der Garderobe des "Ice Ice Baby"-Interpreten abgehangen haben. Vanilla Ice erinnerte sich, dass Coolio in bester Verfassung gewesen sei und lächelnd über das Leben gesprochen habe. "Ich bin wirklich am Boden zerstört. Er war ein großartiger Freund", versicherte der Rapper.

Vanilla Ice verriet dem Magazin außerdem, dass er nicht habe schlafen können, nachdem er von dem Tod seines Freundes erfahren habe. Auch am Donnerstagmorgen habe er immer noch unter Schock gestanden. Er werde zudem den Gedanken nicht los, dass der gemeinsame Auftritt der beiden Musiker das allerletzte Konzert von Coolio war.

Getty Images Coolio bei einem Basketballspiel

Getty Images Vanilla Ice im Juni 2022

Getty Images Coolio, amerikanischer Rapper

