Wie Vanilla Ice über den Heiratsantrag von Ex Madonna denkt

Die junge Madonna (64) ist für ihre wilde Zeit in den 90ern bekannt! Teil dieser war auch Rapper Vanilla Ice (55), mit dem die Diva von 1991 bis 1992 in einer Beziehung war. Nach einem Konzert des Musikers hatte die "Material Girl"-Sängerin dem neun Jahre jüngeren Mann schöne Augen gemacht. Die Beziehung hielt so lange, bis die Pop-Ikone ungefragt intime Fotos von Vanilla Ice in ihrem Erotikbuch "Sex" veröffentlichte. Diese Frau nimmt sich, was sie will – Madonna machte Vanilla Ice damals sogar einen Heiratsantrag!

Die Romanze mit dem "Ice Ice Baby"-Interpreten war nur von kurzer Dauer. Trotzdem schien Madonna wohl bereit gewesen zu sein, den nächsten Schritt zu wagen und Vanilla Ice die Frage aller Fragen zu stellen. "Die Dinge liefen so verrückt und schnell, Mann", erinnerte sich der Hip-Hop-Star im Podcast "Just Jenny with Jenny Hutt". "Ich habe nur gedacht: 'Was?! Ich dachte, der Typ sollte das tun!", führte Vanilla Ice weiter aus. Er habe sich noch gar nicht bereit dazu gefühlt und sei viel zu jung gewesen.

"Also, ja. Es war verrückt. Je mehr ich darüber nachdenke, desto verrückter war es", registrierte der Rapper. Außerdem beschrieb er es als total crazy, eine der prominentesten Frauen der Welt zu daten. Dazu stellte Vanilla Ice einen Vergleich auf: "Ihr denkt, Justin Bieber (29) hatte es verrückt? Ihr habt keine Ahnung, was ich durchmachen musste, heiliger Bimbam!"

