Camila Cabello vermutete Ex Shawn Mendes bei "The Voice"

Unangenehmer Moment für Camila Cabello (25)! Die Sängerin und ihr Kollege Shawn Mendes (24) galten über zwei Jahre lang als Traumpaar der modernen Musikindustrie – doch im vergangenen November sollte die rosa Blase platzen: Sie haben sich getrennt. Die Musikerin ist inzwischen neu vergeben. Böses Blut scheint zwischen den Verflossenen aber nicht zu herrschen. Trotzdem dürfte diese Situation recht seltsam für Camila gewesen sein: Die Jurorin war überzeugt, Shawn auf der The Voice-Bühne zu hören...

Auch in der US-Version der Unterhaltungsshow gibt es zu Beginn die sogenannten Blind Auditions, bei denen die Coaches die Kandidaten nur hören, aber nicht sehen können. Als Teilnehmer Tanner Hower nun in der vergangenen Folge einen Song von Camilas Ex performte, zeigte sie sich mächtig verwirrt: "Ist das mein... Ist das Shawn da auf der Bühne?" Umgedreht hat die 25-Jährige sich im Gegensatz zu Gwen Stefani (52), Blake Shelton (46) und John Legend (43) aber nicht. Erst nach Tanners Auftritt konnte sie sicher sein, dass ihr Ex ihr keinen Überraschungsbesuch abgestattet hat.

Aber wieso wollte Camila Tanner nicht in ihrem "The Voice"-Team haben? "Der Grund, warum ich mich nicht umgedreht habe, war: Ich hatte das Gefühl, du klingst ein bisschen zu sehr nach ihm", erklärte sie dem Kandidaten. "Aber offensichtlich hast du eine erstaunliche Stimme." Tanner freute sich riesig über das Kompliment: "Wow, das von dir zu hören, ist krass!" Am Ende entschied er sich für das Team von Gwen.

Anzeige

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello bei den MTV Video Music Awards 2019

Anzeige

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello, Musiker

Anzeige

Getty Images Camila Cabello, Sängerin

Anzeige

Wäre euch die Aktion an Camilas Stelle peinlich? Ja, schon! Nein, gar nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de