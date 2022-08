Nach Trennung von Shawn: Camila Cabello ist wieder vergeben!

Sie ist wohl wieder auf Wolke sieben! Im November vergangenen Jahres schockierten Shawn Mendes (24) und Camila Cabello (25) ihre Fans mit einer überraschenden Nachricht: Nach über zwei Jahren Beziehung verkündeten die beiden ihre Trennung. Seitdem ist es liebestechnisch sowohl bei dem Sänger als auch bei der Musikerin ruhig geblieben – bis jetzt: Camila wurde nun ziemlich vertraut mit einem neuen Mann an ihrer Seite gesichtet!

Und diese Paparazzibilder, die Daily Mail vorliegen, sprechen Bände! Die 25-Jährige wurde nämlich mit dem Lox-Club-Besitzer Austin Kevitch am Sonntagnachmittag in Los Angeles erwischt. Händchenhaltend und ziemlich glücklich flanierte das Paar die Promenade entlang. Auf einigen Bildern ist sogar zu sehen, wie die "Havana"-Interpretin ihrem neuen Freund einen Kuss auf die Wange gibt.

Zuletzt war die Sängerin aber nicht gerade scharf auf eine neue Beziehung – so klang es zumindest in ihrem Interview mit Cosmopolitan. "Ich lege keinen großen Wert darauf. Ich will einfach mein Leben leben und tolle Freundschaften schließen. Wenn dabei etwas herauskommt, das mehr ist, dann ist das toll", machte sie in dem Gespräch deutlich.

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello bei der Met Gala im September 2021

Instagram / camila_cabello Camila Cabello, Sängerin

Getty Images Camila Cabello im September 2019

