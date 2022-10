Darum ist Britney Spears nicht im Video zu ihrem Song dabei!

Britney Spears (40) feiert ein großes Comeback. Nach etlichen Jahren ohne neue Musik brachte die Pop-Prinzessin vor wenigen Wochen endlich ein neues Lied raus: Zusammen mit Elton John (75) nahm sie den Track "Hold Me Closer" auf. Der Song ist ein voller Erfolg und schaffte es in 40 Ländern auf Platz 1 der Charts. Mittlerweile wurde auch das Musikvideo zu dem Hit veröffentlicht – doch Britney tritt darin selbst gar nicht auf!

Wie ein Insider HollywoodLife berichtet, liege das an "Terminkonflikten und dem Timing". Trotzdem sei Britney von Anfang an stark in die Produktion des Videos, das mit etlichen Tänzern in Mexiko City gedreht wurde, eingebunden gewesen und sehr stolz auf den Clip. "Sie wurde superemotional und weinte Freudentränen, als sie die endgültige Version sah. Da sie selbst Tänzerin ist, ist sie der Meinung, dass die Tänzer das Gefühl, das sie mit dem Video ausdrücken wollte, nämlich Hoffnung, Liebe und Triumph, perfekt vermittelt haben", erklärte der Insider.

Auch Elton war in dem Video nicht zu sehen, bei ihm habe das ebenfalls terminliche Gründe. An seinem Verhältnis zu Britney kann es jedenfalls nicht liegen – die beiden sollen sich während der Aufnahmen gut verstanden haben. "Sie ist Elton sehr dankbar, dass er sie gebeten hat, daran mitzuwirken, denn es hat ihr die Augen geöffnet", machte der Insider deutlich.

Britney Spears und Elton John bei einer Veranstaltung 2013

Britney Spears im September 2022

Britney Spears bei einem Auftritt

