Intime Szene: Pietro Lombardi teilt Herzschlag seines Sohnes

Pietro Lombardi (30) nimmt seine Fans mit in sein Papa-Glück! Der Sänger freut sich mit seiner Partnerin Laura Maria Rypa (26) zurzeit auf das erste gemeinsame Kind. Der Zweifach-Papa in spe gewährt im Netz gerne Einblicke in sein turbulentes Privatleben – so verrieten Laura und er auf Social Media etwa feierlich, dass sie einen kleinen Jungen erwarten. Jetzt waren die zwei bei einer Untersuchung – und Pietro zeigte seinen Fans stolz den Herzschlag seines Babys.

Auf Instagram teilte der Musiker nun nämlich einen Clip, in dem Laura beim Arzt liegt, an ihrem Bauch ist ein CTG-Gerät befestigt. Zärtlich gibt er seiner Liebsten einen Kuss auf die Stirn. Daneben steht ein Monitor, auf dem die Herzschläge des Kleinen gemessen werden. "Liebe im Bauch", schrieb Pietro kurz und bündig unter das Video. Seinen Kommentar garnierte der einstige DSDS-Gewinner mit einem Family-Emoji.

Manche Fans wunderten sich unter dem Beitrag, dass Pietro so einen intimen Moment mit seinen Fans teilt – schließlich wollte er sich eigentlich ein wenig mehr zurückziehen. Doch womöglich sind ihm diese Herztöne auch ganz besonders wichtig. Sein erster Sohn Alessio kam schließlich mit einem Herzfehler zur Welt.

