Zoff um Alessios Haare: Pietro Lombardi packt über Sarah aus

Hat Sarah Engels (29) ihrem Ex Pietro Lombardi (30) unrecht getan? Vor einigen Tagen passierte etwas, was für die Sängerin und den DSDS-Juror eigentlich untypisch ist: Sie zofften sich öffentlich im Netz. Der Grund: Pietro ließ ihrem gemeinsamen Sohn Alessio (7) die Haare blondieren und postete ein Foto davon – seine Ex-Partnerin habe angeblich nichts von dem Vorhaben gewusst und reagierte dementsprechend schockiert. Jetzt äußerte sich Pietro zum Beef mit seiner Ex-Partnerin!

"Sie kennt die Wahrheit rund um die ganze Haar-Geschichte. Was die Leute denken oder was sie erzählt, wie schockiert sie ja ist, dass sie angeblich nichts wusste – das lass ich jetzt mal so stehen", packte Pietro gegenüber Bild aus. Der Musiker betonte, dass er niemals eine optische Veränderung an Alessio vornehmen würde, ohne es mit Sarah abzusprechen. "Ich will hier keine Hetzjagd starten. Wenn Sarah sagt, sie wusste von nichts, dann lass ich das so stehen. Sie kennt die Wahrheit", stellte der 30-Jährige klar.

Doch warum diskutierte Sarah mit Pietro dann in aller Öffentlichkeit? "Ich finde einfach, dass unter so einem schönen Bild eine Diskussion über Haare nicht wichtig ist, keine Ahnung, was sie damit bezwecken wollte", war der Vater völlig ratlos. Privat soll Sarah Pietro erklärt haben, dass sie Alessios neue Frisur nicht möge und damit habe sich die Sache erledigt. "Der Streit war einfach nur sinnlos. Von meiner Seite gibt es auf alle Fälle keinen Zoff", betonte Pietro.

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa mit Alessio im September 2022

AEDT / Action Press Sarah Engels, Sängerin

Instagram / pietrolombardi Sänger Pietro Lombardi mit seinem Sohn Alessio

