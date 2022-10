Wieder Single: Josua Günther wurde belogen und hintergangen

Josua Günther hat wieder ein gebrochenes Herz. Schon im Jahr 2020 hatte der Karlsruher bei Love Island kein Glück. Während er hinter Chiara Antonella her war, konnte diese seine Gefühle nicht erwidern. Auch bei Are You The One – Reality Stars in Love wollte es nicht klappen. In den vergangenen Monaten lernte der Fitnessfan dann aber eine neue Frau kennen – doch auch dieses Mal gibt es kein Happy End. Josua wurde wieder verletzt, wie er jetzt im Netz erzählte.

In seiner Instagram-Story klagte der 26-Jährige nun sein Leid. "Da öffnet man sich seit drei Jahren zum ersten Mal wieder einer Person richtig und lässt sich komplett darauf ein und was passiert? Man wird belogen und betrogen", schrieb Josua. Dabei habe er sich schon eine gemeinsame Zukunft mit dieser Frau ausgemalt: "Noch nie war dieses Gefühl so intensiv und so klar. Und dann diese riesige Enttäuschung." Was genau in seinem Liebesleben vorgefallen ist, verriet er bisher aber noch nicht.

Sein Ex-Flirt Chiara musste in der vergangenen Woche eine ganz ähnliche Erfahrung machen. Auch die Blondine ist wieder Single. Als sie das Handy ihres Partners durchforstet hatte, hatte die Influencerin entdeckt, dass er sie betrügt. Auf eine Erklärung oder eine Entschuldigung wartet die Datingshow-Bekanntheit bis heute vergebens.

RTLZWEI / Magdalena Possert Josua und Chiara bei "Love Island" 2020

Instagram / josua_maria Josua Günther, Instagram 2021

Instagram / chiiara_antonella "Love Island"-Bekanntheit Chiara Antonella

