Maisie Williams wurde als Kind von ihrem Dad vernachlässigt

Maisie Williams (25) musste schon als kleines Mädchen eine traumatische Erfahrung durchleben. Die britische Schauspielerin wurde durch ihre Hauptrolle der Arya Stark in der Erfolgsserie Game of Thrones weltbekannt – und hat Millionen Fans, mit denen sie auch gelegentlich Aspekte ihres Privatlebens teilt. Nun offenbarte sie etwas, worüber sie mit ihrer Community bisher nicht sprechen konnte: Maisie ist als Kind von ihrem Vater vernachlässigt worden.

Die heute 25-Jährige wohnte früher bei ihrem Dad, weil ihre Eltern sich getrennt hatten. Doch ihr Papa kümmerte sich damals nicht genug um sie und behandelte sie offenbar sehr schlecht. Das enthüllte Maisie jetzt im Podcast "The Diary of a CEO": "Ich hatte als kleines Kind bis zum Alter von acht Jahren eine ziemlich traumatische Beziehung zu meinem Dad. [...] Das hat wirklich einen großen Teil meiner Kindheit in Anspruch genommen." Weiter schilderte sie: "Seit ich mich erinnern kann, habe ich Probleme mit dem Schlafen gehabt. Und ich glaube, viele der traumatischen Dinge, die passiert sind, habe ich damals nicht als falsch erkannt." Was genau ihr Vater ihr angetan hat, wolle sie "zum Schutz ihrer restlichen Familie" nicht sagen.

Doch eine Erinnerung teilte Maisie mit ihren Zuhörern. Im Alter von acht Jahren habe eine Lehrerin sie besorgt zur Seite genommen und gefragt, ob sie Hunger habe – was sie mit einem "Ja" beantwortete. "Sie wollte dann wissen, ob ich gefrühstückt habe, und ich sagte 'Nein'. Als sie wissen wollte, ob das häufiger vorkommt, habe ich es ihr bestätigt." Daraufhin habe die Lehrerin ihre Mutter kontaktiert und so den Prozess ins Rollen gebracht, der Maisie schließlich von ihrem Vater weggeholt hat. "Ich dachte nur: 'Oh mein Gott, zum Glück muss ich meinen Dad nie wieder sehen", erinnert sich der Serien-Star.

Getty Images Maisie Williams bei der Met Gala 2021

Getty Images Maisie Williams, "Game of Thrones"-Star

