Nach Trennung: Kate Merlan hat ihren Ehering ganz abgelegt!

Die Chancen auf ein Liebes-Comeback von Kate Merlan (35) und Jakub Merlan-Jarecki (27) werden immer kleiner. Die beiden Reality-TV-Stars waren bis über beide Ohren verliebt: Im November 2021 besiegelte das Paar sein Liebesglück dann mit einer traumhaften Hochzeit. Im Sommer dieses Jahres durchlebten die zwei aber eine heftige Krise, die letztendlich zur Trennung führte. Und die scheint endgültig zu sein – Kate trägt ihren Ehering jetzt nämlich nicht mehr.

In ihrer Instagram-Story präsentierte Kate ihre ringfreie Hand – ein heller Abdruck des Eherings ist noch deutlich erkennbar. "Seit heute ohne Ehering unterwegs", schrieb die ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidatin zu der Aufnahme. Es scheint eher nicht so, als würde die 35-Jährige das Schmuckstück in naher Zukunft wieder tragen wollen. Bereits vor wenigen Tagen hatte sie im Netz berichtet, wie schlimm die vergangenen Monate für sie waren. "Es ist mittlerweile so schlimm, dass wir keinen normalen Satz miteinander sprechen können. Es hat sich die letzten Monate so ins Negative verändert", erzählte sie unter Tränen.

Doch nicht nur Kate hat sich von ihrem Ehering verabschiedet – auch ihr Ex hat das Symbol der ewigen Liebe bereits abgelegt. Ob die Trennung endgültig ist oder ob die beiden sich womöglich noch eine zweite Chance geben, bleibt abzuwarten.

Instagram / jakubmerlanjarecki Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki, April 2021

Instagram / katemerlan Kate Merlan im Juli 2022

Privat Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki bei ihrer Hochzeit

Denkt ihr, Kate und Jakub geben sich noch eine Chance? 474 Stimmen 412 Nein, das sieht für mich nicht danach aus. 62 Womöglich ist ihre Liebe am Ende doch stärker...



