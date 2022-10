Prinz George kontert mit royalem Joker in der neuen Schule

Gut gekontert! Erst dieses Jahr zogen Prinz William (40) und Prinzessin Kate (40) mit ihren Kindern nach Windsor. Den Tapetenwechsel merkten Prinz George (9) und seine Geschwister deutlich, da sie auf eine neue Schule wechselten. Eine ungewohnte Situation, denn dort musste sich auch der zukünftige kleine Thronerbe seinen Platz erst mal erkämpfen. George soll in der Schule schon die königliche Joker-Karte gezückt haben!

In dem Buch über die Windsors "Die neuen Royals: Das Erbe von Königin Elizabeth und die Zukunft der Krone" plauderte die Autorin Katie Nicholl auch einige Details über die Kinder von William und Kate aus. Prinz George soll an der neuen Schule schon in seine erste Auseinandersetzung mit einem Schulkameraden geraten sein. Kein Problem für den Neunjährigen, denn er soll seinen royalen Joker gespielt haben. "Mein Vater wird einmal König sein, also pass besser auf", konterte der Thronerbe angeblich.

George scheint seinen Platz in der königlichen Familie und in der Thronfolge offenbar ganz genau zu kennen. Laut des Biografen Robert Lacey (78) sollen William und Kate ihren Nachwuchs erst um seinen siebten Geburtstag herum über seinen zukünftigen Platz in der Monarchie aufgeklärt haben. Der kleine Prinz weiß also nun ganz genau, dass er nach seinem Papa an dritter Stelle auf dem Thron sitzen wird.

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate begrüßen den Schulleiter mit ihren Kindern

Getty Images Prinz George und Prinz William im Juli 2022

Getty Images Prinz Charles und Prinz William im November 2021

