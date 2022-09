Königin Margrethe entzieht vier Enkeln die royalen Titel

Das dänische Königshaus ist plötzlich geschrumpft! Derzeit ist Königin Margrethe von Dänemark (82) das Oberhaupt der Familie. Gemeinsam mit ihrem Mann Prinz Henrik (✝83) ist sie Mutter von zwei Söhnen: Prinz Frederik (54), der Thronfolger sein wird, und Prinz Joachim (53). Letzterer hat vier Kinder, die bislang die Titel Prinzen und Prinzessin trugen. Diese Bezeichnungen hat die dänische Königin nun ihren Enkeln aberkannt.

Das teilte das Königshaus in einem offiziellen Statement mit. Fortan werden die Kinder Nikolai (23), Felix (20), Henrik und Athena ab dem 1. Januar 2023 mit "Seine Exzellenz Graf von Monpezat" oder "Ihre Exzellenz Gräfin von Monpezat" angesprochen werden. "Ihre Majestät die Königin möchte mit ihrer Entscheidung den Rahmen dafür schaffen, dass die vier Enkelkinder ihr Leben in weitaus größerem Maße selbst gestalten können, ohne durch die besonderen Rücksichten und Pflichten eingeschränkt zu sein, die eine formale Zugehörigkeit zum Königshaus Dänemark als Institution mit sich bringt", hieß die Erläuterung in dem Statement.

Diese neue Regelung betrifft allerdings nur die Kinder von Prinz Joachim. Für die Kinder des anderen Sohns von Königin Margrethe, Prinz Frederik, gilt das nicht. Er ist der direkte Thronfolger und seine vier Kinder Prinz Christian (16), Prinzessin Isabella (15), Prinz Vincent (11) und Prinzessin Isabella bleiben ein Mitglied der royalen Familie, da sie zur direkten Thronfolge gehören.

