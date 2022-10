Zeremonienleiter fand J.Los Hochzeit "wahrlich besonders"

Alle schwärmen von Jennifer Lopez (53) und Ben Afflecks (50) Hochzeit! Die Sängerin ehelichte den Schauspieler im Juli in Las Vegas in einer kleinen Kapelle. Etwas später plante das Paar dann das ganz große Fest: Auf einem privaten Anwesen in Georgia gaben sie sich vor Familie, Freunden und zahlreichen prominenten Gästen ein zweites Mal das Jawort. Zeremonienleiter war kein Geringerer als der ehemalige Mönch und Life-Coach Jay Shetty (35). Und auch Jay war von Jennifer und Bens Hochzeit begeistert.

"Es war wirklich wunderschön", äußerte sich der Autor gegenüber Entertainment Tonight auf dem 2022 Global Citizen Festival am Samstag. "Es war wahrlich besonders – es ist wunderbar, die Liebe zu feiern", schwärmte er weiter. Die Hochzeitszeremonie zu leiten, sei eine Ehre für ihn gewesen. Jay, der Jennifer bereits seit mehreren Jahren kenne, verheiratete schon vier Pärchen als Teil der Promo für ihren neuen Film Marry Me.

In seinem "On the JLo"-Newsletter teilte der Superstar selbst schon einige Details der Hochzeit mit seinen Fans. Während Jennifer den Gang hinunterschritt, habe Marc Cohn (63) "The Things We've Handed Down" gesungen. Dieser Song über das wunderbare Geheimnis von Kindern sei die perfekte Wahl gewesen, denn Jennifers Zwillinge und Bens Kinder liefen ihr auf dem Weg zum Altar voraus.

Anzeige

Getty Images Jay Shetty bei der Sondervorführung von "Marry Me" im Februar 2022

Anzeige

Facebook / Jay Shetty Jay Shetty und Jennifer Lopez

Anzeige

On the JLo Jennifer Lopez, August 2022

Anzeige

Denkt ihr, Jennifer gibt bald noch mehr Details über ihre Hochzeit preis? Ganz bestimmt! Ich denke, sie wird das meiste für sich behalten. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de