Ashley Greene zwei Wochen nach Geburt ihres Babys gesichtet

Wie sieht Ashley Greenes (35) After-Baby-Body wohl aus? Am 16. September ist die Schauspielerin mit ihrem Mann Paul Khoury erstmals Mama geworden – die beiden haben eine Tochter namens Kingsley Rainn bekommen. Zuvor bekamen ihre Fans gelegentlich Bilder des schwangeren Twilight-Stars zu sehen: Die Beauty konnte sich gegen Ende über eine hübsche Kugel freuen! Doch schon zwei Wochen nach der Geburt sieht man von Ashleys Schwangerschaft fast nichts mehr...

Paparazzi entdeckten die frisch gebackene Mama am Wochenende in Los Angeles, wo sie in einem entspannten Outfit durch die Straßen schlenderte: Die 35-Jährige trug Schlappen, eine kurze Yoga-Hose und ein schlichtes T-Shirt – darüber warf sie ein Holzfällerhemd. Unter dem kurzen Oberteil blitzte ihr blanker Bauch hervor, sodass folgendes Detail gut zu sehen war: Ashleys Babybauch hat sich schon deutlich zurückgebildet und ist kaum noch zu sehen! Doch wohin war sie in diesem lässigen Aufzug unterwegs? Laut der Bildagentur Mega besuchte sie eine Massage speziell für nach der Geburt.

Die Baby-News hatte die stolze Mama selbst auf Instagram verkündet. Zu einem ersten Foto ihrer Tochter schrieb Ashley: "Und einfach so – hat sich alles geändert. In einem einzelnen Moment kamst du in unsere Welt und alles andere ist verschwunden. Nichts anderes ist mehr wichtig." Weiter schwärmte sie: "Die Liebe, in der wir versinken, kann nicht erklärt, sondern nur auf tiefste Art und Weise gefühlt werden. Wir lieben dich so sehr, Babygirl. Willkommen in unserer Welt."

Garrett Press / MEGA Ashley Greene in Los Angeles

Garrett Press / MEGA Ashley Greene, Schauspielerin

Instagram / ashleygreene Ashley Greenes Tochter Kingsley Rainn

