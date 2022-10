Diese royalen Vorbilder hat Prinzessin Kate bei Erziehung

Prinzessin Kate (40) lässt sich bei ihrer Erziehung von anderen Eltern inspirieren! Gemeinsam mit ihrem Mann Prinz William (40) kümmert sich die Britin um ihre Kinder Prinz Louis (4), Prinzessin Charlotte (7) und Prinz George (9). Die drei werden von der Öffentlichkeit immer als gut erzogener Nachwuchs der Cambridges wahrgenommen. Ein Insider meint jetzt zu wissen, dass Kate sich bei ihrer Erziehung an royalen Vorbildern orientiere!

In ihrem Buch "Die neuen Royals: Das Erbe von Königin Elizabeth und die Zukunft der Krone" behauptet Autorin Katie Nicholl, dass Kate ihre Kinder so erziehen wolle, wie es Sophie von Wessex (57) und Prinz Edward (58) täten: "Kate soll die Art und Weise bewundern, wie Prinz Edward und seine Frau Sophie ihre Kinder – Lady Louise Windsor (18) und James Viscount Severn (14) – im Schoße der königlichen Familie, vorbereitet auf das Leben in der realen Welt, aufziehen." Sie hätten ihre Kinder so gut, wie es gehe, aus der Öffentlichkeit herausgehalten und würden sie ein ganz "normales" Leben führen lassen.

Louise soll beispielsweise in diesem Sommer in einem Gartencenter für den Mindestlohn gearbeitet haben. Sie habe die Stelle angenommen, während sie auf ihre Abschlussnoten gewartet habe, die ihr einen Platz an der renommierten Universität St. Andrews einbrachten. Es sei noch nicht bestätigt, ob sie nach ihrem Studium einen bürgerlichen Beruf ausüben werde.

Prinz Edward mit seiner Frau Sophie von Wessex

Prinz George, Prinz Louis und Prinzessin Charlotte bei der Jubiläumsparade

Lady Louise Windsor im Juni 2022 in London

