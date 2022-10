Diesen Job hatte Sophie von Wessex vor ihrem royalen Leben

Sophie von Wessex (57) kann auf einen ziemlich abwechslungsreichen Lebenslauf zurückblicken! Als Ehefrau von Prinz Edward (58) ist die Mutter von zwei Kindern fester Bestandteil der britischen Königsfamilie. Im Jahr 1999 heiratete sie den Bruder von König Charles III. (73) in der St. George's Chapel im Windsor Castle. Kennengelernt hatten sich die beiden Eheleute während ihrer Tätigkeit als Pressesprecherin beim Radio. Doch vor ihrem königlichen Leben ist Sophie noch einer anderen unerwarteten Tätigkeit nachgegangen!

Wie Hello! nun berichtete, arbeitete Sophie vor ihrer PR-Karriere als Skivertreterin in einem Schweizer Skiresort. Dabei sei es ihre Aufgabe gewesen, die Reise der Urlauber so reibungslos wie nur möglich verlaufen zu lassen und stets im Kontakt mit Hotels, Skischulen und Skiverleihen zu stehen. Als leidenschaftliche Skifahrerin hatte sich die Blondine dabei wohl gedacht, ihr Hobby auf der Piste kurzerhand zu ihrem Beruf zu machen.

Auch Edward teilt das Lieblingshobby seiner Frau und gilt als begeisterter Skifahrer. Gemeinsam mit ihren Kids James (14) und Louise (18) geht es deshalb immer wieder regelmäßig in Richtung Berge. Auch Radsport und Joggen gehören mit zu den liebsten Hobbys der 57-Jährigen.

