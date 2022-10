Englisches Frühstück: Prinz William kann es zubereiten!

Selbst ist der Mann! Viele denken vermutlich, Prinz William (40) ist als Mitglied des britischen Königshauses meist umgeben von Bediensteten, die dem Thronfolger jeden Wunsch von den Augen ablesen. Dem ist aber nicht so. Denn der Sohn von König Charles III. (73) wohnt mit seiner Frau Prinzessin Kate (40) sehr bescheiden und wollte von Anfang an mit ihr den Haushalt zu zweit schmeißen. Doch nicht nur den Besen scheint der Prinz zu schwingen. Er verriet jetzt, dass er sich auch ab und an hinter den Herd stellt!

Als der Prinz diese Woche mit seiner Gemahlin nach Wales reiste, gewährte William den Menschen dort einen kleinen Einblick in sein Privatleben. Der dreifache Familienvater offenbarte voller Stolz, dass er die Zubereitung eines kompletten englischen Frühstücks beherrsche: "Ich mache ein gutes Frühstück mit Würstchen, Speck und Eiern", lachte er.

Prinz William hat sich in der Vergangenheit schon einmal über seine Kochkünste geäußert. Während seines Besuchs bei der Royal Institution of Chartered Surveyors im Jahr 2017 gab der 40-Jährige zu: "Ich koche gerne, aber ich bin nicht sehr gut." Am liebsten äße er Steak, habe jedoch Schwierigkeiten, dieses zuzubereiten.

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William im Juni 2022

Instagram / dukeandduchessofcambridge Prinz William im Juni 2021

Instagram / theroyalfamily Prinz William, Herzog von Cambridge

