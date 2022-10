Erster Gig nach Sexting-Eklat: Behati supportet Adam Levine

Steht Behati Prinsloo (34) hinter ihrem Ehemann? Für das Model und seinen Partner Adam Levine (43) sind es gerade schwierige Zeiten: Denn der Maroon 5-Frontman wird gleich von mehreren Frauen bezichtigt, anzügliche Nachrichten geschrieben zu haben. Mit einer Influencerin soll er sogar eine Affäre gehabt haben. In Las Vegas hatte Adam nun mal wieder ein Konzert mit seiner Band – im Publikum mit dabei war auch Behati!

Wie unter anderem das Magazin People berichtete, traten Maroon 5 am Samstag im Rahmen einer Spendengala des Ex-NBA-Stars Shaquille O'Neal (50) auf. Bei dem Event in Las Vegas spielten Adam und seine Bandkollegen sieben Songs und wurden mit Jubel empfangen. Links von der Bühne saß Behati und sah sich die Show an – an einer Stelle schien Adam sogar direkt in ihre Richtung zu singen. Zwischen den Songs sagte der Frontman jedoch kaum etwas.

Dass Adam bei Shaqs Event trotz aller Vorwürfe eine Bühne bekam, ist nicht verwunderlich. Immerhin war der einstige Basketballprofi einer der Ersten, die sich deutlich hinter den Musiker stellten. Er schilderte seinen Kumpel in einem Statement als "guten Kerl" und wolle nicht über ihn urteilen.

