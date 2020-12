Stephan will es noch mal wissen! Er lernte bereits 2016 bei Hochzeit auf den ersten Blick seine Ehefrau Ramona kennen – die beiden entschieden sich am Ende der Staffel: Sie geben sich als Paar eine Chance und bleiben verheiratet. Vier Jahre später sind sie immer noch ein Herz und eine Seele. Anlässlich ihres vierten Hochzeitstages hat Stephan jetzt eine ganz besondere Überraschung für seine Gattin in petto: Er macht ihr einen Heiratsantrag!

Im Finale der siebten Hochzeit auf den ersten Blick-Staffel erfahren die Zuschauer nicht nur, was aus den aktuellen Paaren geworden ist, sondern auch, wie es einstigen Kandidaten geht. Dazu gehören auch Ramona und Stephan. Die beiden Turteltauben werden bei einem romantischen Abendessen in einem festlich geschmückten Ballsaal gezeigt. "Eigentlich könnte man hier direkt noch einmal eine Hochzeit feiern", betont die Brünette – und ohne es zu wissen, gibt sie ihrem Mann damit das perfekte Stichwort. Denn er geht plötzlich vor ihr auf die Knie und sagt: "Du weißt gar nicht, wie viel du mir bedeutest. Du warst das Puzzleteil, das mir noch gefehlt hat. [...] Willst du mich nochmals heiraten?"

Mit diesen Worten öffnet Stephan eine kleine, mit Sand gefüllten Kiste, in der sich ein Ring verbirgt. Ramona, die sichtlich gerührt ist, antwortet ihm unter Freudentränen auf seinen Antrag mit einem "Ja". "Ich bin total überwältigt und mir bedeutet das unglaublich viel", gesteht sie.

