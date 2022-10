Nach Oscar-Eklat 1973: Sacheen Littlefeather ist gestorben

Sacheen Littlefeather (75) schrieb vor fast 50 Jahren Oscar-Geschichte! Die Schauspielerin und Bürgerrechtsaktivistin betrat zur Verleihung der Academy Awards 1973 die Bühne. Eigentlich sollte damals Marlon Brando (✝80) einen Goldjungen für seine Leistung in "Der Pate" entgegennehmen. Doch als Protest gegen die Hollywood-Darstellung von US-Ureinwohnern lehnte der Filmstar die Auszeichnung ab – mit einer Rede, die Sacheen vortrug. Jetzt gibt es traurige Nachrichten um sie: Denn die Kalifornierin ist am Sonntag verstorben.

Die traurige Meldung gab die Academy auf Twitter bekannt. Demnach sei die Schauspielerin am Sonntag im Alter von 75 Jahren gestorben. Nähere Angaben zur Todesursache oder den weiteren Umständen machte die Organisation der US-Filmschaffenden in ihrem Statement allerdings nicht. 2018 war jedoch bekannt geworden, dass Sacheen an Brustkrebs erkrankt war.

Sacheens Auftritt auf der Oscar-Bühne hatte 1973 für gemischte Reaktionen gesorgt: Während es viel Applaus für die mutige Aktion gab, wurden noch im Laufe der Show einige abfällige Witze über das Thema gemacht. Erst im August dieses Jahres entschuldigte sich die Academy nachträglich bei ihr dafür.

