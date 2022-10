Alec und Hilaria Baldwin teilen erstes Foto mit allen Kids

Hilaria Baldwin (38) und Alec Baldwin (64) zeigen ihre süße Familie! Die ehemalige Yogalehrerin und der Schauspieler hatten vor rund zwei Wochen einen großen Grund zur Freude: Die beiden wurden Eltern einer Tochter. Für das Paar ist dies bereits der siebte Nachwuchs. Bereits kurz nach der Geburt präsentierte die Beauty stolz ihr Neugeborenes ihrer Community. Jetzt teilte Hilaria einen niedlichen Schnappschuss mit allen sieben Kids!

Via Instagram veröffentlichte die 38-Jährige das Familienbild. "Unser erstes Foto mit den kleinsten Baldwins! Was für ein Baldwinito Dream Team", schwärmte Hilaria unter dem Beitrag. Die Aufnahme zeigt Alec und Hilaria mit ihrem Nachwuchs, wie sie auf dem Bett posieren. Das Pärchen ist umgeben von seinen Kindern – die frischgebackene Mama hält liebevoll ihr Baby.

Nachdem Hilaria ihre Tochter auf die Welt gebracht hatte, meldete sie sich in ihrer Instagram-Story zu Wort. Sie gab zu, ab und an Schuldgefühle zu haben: "Ich versuche wieder die Balance zu finden zwischen dem Neu-Mama sein, Stillen, Heilung und dem Bestreben, meinen Kindern das Gefühl zu geben, dass ich da bin!" Laut Hilaria sei es in Ordnung, diese Gefühle zu haben und betonte: "Ein Baby nach Hause zu bringen ist magisch, und es ist immer ein Wechsel, den wir alle spüren."

Instagram / hilariabaldwin Hilaria Baldwin mit ihrem neugeborenen Baby

Getty Images Hilaria und Alec Baldwin beim Filmfestival

Instagram / hilariabaldwin Hilaria Baldwin mit ihren Kindern

