"Beschützer": Sohn Alessio kümmert sich um Mama Sarah Engels

Sarah Engels (29) ist stolz auf ihr Kind! Gemeinsam mit ihrem Ex Pietro Lombardi (30) durfte die Sängerin 2015 ihren Sohn Alessio (7) auf der Welt begrüßen. Mittlerweile bekam er noch eine Schwester dazu und auch Pietro erwartet derzeit wieder Nachwuchs. Doch für genug Mama-Sohn-Zeit ist immer gesorgt: Jetzt schwärmte Sarah, wie toll ihr Sohn Alessio sich um sie kümmert!

In ihrer Instagram-Story teilte die Influencerin Eindrücke aus dem Urlaub. Auf einem Schnappschuss drückte der Siebenjährige seiner Mutter einen Schmatzer auf die Wange und sie schrieb begeistert: "Mein großer Beschützer!" Offenbar hat Alessio einen ganz besonderen Draht zu seiner Mama. "Er ist schon so groß geworden und mittlerweile sorgt er sich richtig um mich, spürt, wenn es mir mal nicht gut geht oder sieht mir an, wenn ich keine Schwäche zeigen will", offenbarte Sarah.

Aber nicht nur gegenüber der einstigen DSDS-Kandidatin ist Alessio total liebevoll. Promiflash verriet Sarah kürzlich, dass er sich auch bei seiner kleinen Schwester Solea super verhält: "Er ist auf jeden Fall ein stolzer, großer Bruder. Ich finde, der macht das super!", plauderte sie.

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit Söhnchen Alessio

Instagram / sarellax3 Sarah und Alessio Lombardi im September 2020

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit ihren Kindern Alessio und Solea

