Fans reagieren begeistert: Novalanalove teilt süßes Babyfoto

Novalanalove (31) sorgt mal wieder für Entzücken! Die Influencerin wurde Anfang August zum ersten Mal Mama: Sie und ihr Mann DJ Yeezy begrüßten ihre Tochter Nola auf der Welt. Seitdem hält die Beauty ihre Follower stets auf dem Laufenden und teilt regelmäßig Aufnahmen von ihrem kleinen Nachwuchs. Jetzt veröffentlichte Farina Opoku aka Novalanalove ein neues Foto ihres Babys – und das zur großen Freude ihrer Fans.

Via Instagram postete die 31-Jährige einen neuen Schnappschuss von sich und ihrer Tochter – ihre Community reagierte darauf voller Begeisterung! "Wie kann sie nur so niedlich sein" oder "Ihr seid so unfassbar süß!", lauteten zahlreiche Kommentare unter dem Beitrag. Und auch Scarlett Gartmann (28) war ganz aus dem Häuschen. "Oh mein Gott", schwärmte die Frau von BVB-Star Marco Reus (33).

Wie sehr Novalanalove ihre Mutterrolle genieße, gab die Brünette bereits kurz nach der Geburt bekannt. "Es ist der Sinn des Lebens. Ich habe das Gefühl, ich habe vorher umsonst gelebt", verriet sie in ihrer Instagram-Story. Sie könne sich nur schwer von ihrer Tochter trennen: "Wenn ich mal eine Stunde weg war beim Zahnarzt [...] – das bricht mir schon das Herz."

Instagram / novalanalove Novalanalove, Influencerin

Instagram / novalanalove Novalanalove und ihre Tochter Nola

Instagram / novalanalove Novalanalove mit Tochter Nola im Kinderwagen

