Geburtstagsfeier mit Ex Julian: Bibi äußert sich nicht dazu!

Bibi Claßen (29) und ihr Ex Julian Claßen (29) feierten heute gemeinsam! Nach der Trennung des YouTube-Traumpaares vor einigen Monaten gab es keine öffentlichen Anzeichen dafür, dass die Influencer privat noch Zeit zusammen verbringen. Doch heute trafen sich die Eltern von Lio (4) und Emily (2), um den vierten Geburtstag ihres Sohnes zu zelebrieren – und zumindest Julian macht daraus auch im Netz kein Geheimnis. Auf Bibis Social-Media-Profilen bleibt es allerdings weiterhin still...

In seiner Instagram-Story hat Julian voller Stolz von Lios Geburtstagssause berichtet – und dabei bedankte er sich auch bei den Gästen: Unter anderem feierte der Vater gemeinsam mit seiner Ex und seiner neuen Freundin Tanja Makarić (25). Doch Bibi selbst hüllt sich genau wie in den vergangenen Monaten in Schweigen: Anlässlich des vierten Geburtstages ihres Sohnes lud sie bislang weder einen Post noch eine Story auf der Fotoplattform hoch.

Lio dürfte sich aber natürlich trotzdem über die Fete gefreut haben! Neben der Geburtstagsparty mit seinen getrennten Eltern wurde der Kleine auch reichlich beschenkt: Er bekam unter anderem ein blaues Kinder-Fahrrad inklusive farblich passendem Helm. "Lios erstes Fahrrad", betonte Julian dazu in seiner Story.

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen mit ihrem Sohn in Dubai, März 2019

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen im Juli 2022

Anzeige

Instagram / julienco Lio Claßens erstes Fahrrad

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de