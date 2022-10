Im Ehebett: Damit nervt Victoria ihren Mann David Beckham!

Im Hause Beckham kann es schon auch mal krachen! David Beckham (47) und seine Frau Victoria (48) beweisen auf Social Media eigentlich fast täglich, dass sie als Ehepaar superglücklich sind. Erst kürzlich unterstützte der ehemalige Fußballspieler die Designerin mit den gemeinsamen Kindern bei ihrer Show im Rahmen der Fashion Week in Paris. Doch im Alltag ist David schon auch mal genervt von seiner Victoria!

David ärgerte sich jetzt in seiner neusten Instagram-Story über seine Frau Victoria. Der Grund dafür: Seine Frau liest in ihrem gemeinsamen Bett mit einer speziellen Buchlampe – und das, während er schlafen möchte. In dem kurzen Video des 47-Jährigen sind er und seine Frau zu sehen. David liegt in seiner Schlafposition bereit, während das kleine Leselicht seiner Frau den gesamten Raum erhellt. "Damit das klar ist, es sind keine anderen Lampen im Raum an", schrieb der vierfache Vater.

Wie wichtig dem Traumpaar seine Beziehung und die gemeinsame Familie ist, zeigte Victoria erst vor wenigen Tagen auf der Fashion Week in Paris. Als die Designerin zum Abschluss ihrer Show über den Laufsteg ging, wurde sie emotional. Weinend lief sie zu ihrem Mann und gab ihm einen flüchtigen Kuss und winkte ihren gemeinsamen Kindern in der ersten Reihe zu.

Getty Images David und Victoria Beckham, März 2019

Instagram / victoriabeckham David und Victoria Beckham im November 2021

Backgrid/MEGA Victoria und David Beckham auf der Hochzeit ihres Sohnes Brooklyn

