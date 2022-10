Nach Terminabsage: Sorge um Königin Silvia von Schweden

Wo ist Königin Silvia von Schweden (78)? Bereits in den vergangenen Jahren fehlte die schwedische Monarchin das eine oder andere Mal bei öffentlichen Auftritten. Der schwedische Königshof teilte bisher immer den Gesundheitsstatus der gebürtigen Heidelbergerin mit und zeigte sich recht transparent. Doch wie es ihr momentan genau geht, behalten sie eher für sich. Die Schweden sind besorgt, denn jetzt fehlte Königin Silvia erneut!

Laut Bunte besuchte die 78-Jährige vergangene Woche die Eröffnung des Parlaments in Schweden. Dort zeigte sie sich noch in Begleitung ihrer Tochter Prinzessin Victoria (45) und ihrem Sohn Prinz Carl Philip (43). Am Abend wurde der Anlass mit einem Konzert gefeiert, bei dem Silvia sich aber nicht mehr blicken ließ. Bei weiteren Terminen an den darauffolgenden Tagen soll die Königin ebenfalls nicht anwesend gewesen sein. Laut des Hofes sei eine starke Erkältung der Grund dafür. Die Schweden machen sich nun große Sorgen, da keine genaueren Informationen bekannt sind und Silvia nun auch bei einem digitalen Meeting gefehlt haben soll.

Erst letztes Jahr brach sich Silvia durch einen starken Sturz mehrere Knochen ihres Handgelenks. Trotz ihrer Schmerzen und einem kurzen Krankenhausaufenthalt erholte sich die Monarchin recht gut und fing schnell wieder an zu arbeiten. Damals zeigte sie sich bereits kurz nach dem Sturz in einem Videogespräch.

Getty Images Königin Silvia von Schweden

Getty Images König Carl Gustaf mit seiner Frau Königin Silvia und ihren Kindern Prinzessin Victoria und Prinz Car

Getty Images Königin Silvia und König Carl Gustaf, Prinz Julians Taufe 2021

