Tom Brady und Gisele Bündchen sollen Scheidungsanwälte haben

Ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis Tom Brady (45) und Gisele Bündchen (42) das Aus ihrer Ehe verkünden? Zwischen dem Star-Quarterback und dem einstigen Victoria's Secret-Model soll es heftig kriseln. Der Grund: Angeblich hat die Laufstegschönheit ein Problem damit, dass der Sportler zum Football zurückgekehrt ist – obwohl er doch schon groß das Ende seiner Karriere verkündet hatte. Auch Fremdgehgerüchte machen inzwischen die Runde. Doch was auch immer der Grund für die Krise ist, es scheint ernst zu sein: Insidern zufolge haben Tom und Gisele bereits Scheidungsanwälte angeheuert...

Das behaupteten nun mehrere Vertraute des Paares gegenüber Page Six. "Ich glaube nicht, dass es jetzt noch ein Zurück geben wird. Beide haben sich Anwälte genommen und prüfen, was die Trennung mit sich bringen wird – wer was bekommt und wie die Finanzen aussehen werden", betonte eine Quelle. Eine weitere legte nach: "Ich hätte nie gedacht, dass dieser Streit das Ende der beiden bedeuten würde, aber es sieht ganz danach aus."

Zwar haben sich weder Tom noch Gisele zu den jüngsten Schlagzeilen um ihre Ehe geäußert, jedoch sprechen ihre Taten Bände. Sie verpasste im September ein wichtiges Spiel ihres Gatten, obwohl die Kinder dabei waren – und er zerbrach vor ein paar Wochen aus Frustration ein Tablet auf dem Spielfeld, nachdem er sein Team angeschrien hatte. Die Situation scheint sehr angespannt zu sein.

Instagram / gisele Tom Brady und Gisele Bündchen, 2022

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen im Mai 2019

Getty Images Gisele Bündchen und Tom Brady bei der Met Gala 2017

