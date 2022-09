Frustration? Tom Brady zerbricht Tablet nach Football-Spiel

Für Tom Brady (45) scheint es aktuell einfach nicht rund zu laufen! Nachdem der NFL-Star zunächst sein Karriere-Ende verkündet hatte, um dann doch für eine weitere Saison als Quarterback zurückzukehren, kämpfen der Football-Spieler und seine Ehefrau Gisele Bündchen (42) mit einer Krise – das einstige Ehepaar soll sogar getrennt wohnen! So scheint vor allem der Sportler an den Eheproblemen zu knabbern zu haben, was er nun wohl auch öffentlich nicht mehr verstecken kann: Nach einem Football-Spiel zerstörte Tom ein Tablet!

Wie People jetzt berichtete, schrie Tom am vergangenen Sonntag in die Richtung seiner Teamkollegen, bevor er seinen Helm und das Tablet auf den Boden warf – und es damit kaputtmachte. Mittlerweile hat sich der Familienvater aber dafür entschuldigt – auf Twitter postete Tom ein Video: "Großartiger Sieg – 2:0", freute er sich in dem Clip und verwies darauf, dass sein Team seit dem Sieg gegen die Dallas Cowboys Anfang des Monats ungeschlagen ist. Trotz der Höhepunkte merkte er dennoch an, dass "auch die hässlichen Ergebnisse zählen", bevor er sein Bedauern über seinen Ausbruch zum Ausdruck brachte. "Es tut mir leid, dass ich das Tablet kaputtgemacht habe", gestand sich Tom zudem ein.

Aber auch Gisele scheinen die Eheprobleme zu ergreifen, wie Page Six deutlich machte: Vor wenigen Tagen lehnte die Beauty die Teilnahme an einem Charity-Event mit anderen zahlreichen Promis wie Salma Hayek (56) ab! "Die Leute sind enttäuscht. Sie stand auf der Gästeliste", verriet daraufhin ein Insider.

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen im Mai 2019

Getty Images Tom Brady, September 2022

Getty Images Gisele Bündchen im Februar 2019

