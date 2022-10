Vergeben? Jared Leto schlendert mit Unbekannter durch Paris

Jared Leto (50) ist schon wieder mit einer Dame unterwegs! Der Schauspieler gilt als echter Hollywood-Hottie. Er scheint die Dame reihenweise um die Finger zu wickeln. Erst Anfang August erwischte man den Suicide Squad-Darsteller mit der Laufstegschönheit Kelsey Merritt (26) bei einem actionreichen Date. Jetzt sah man ihn schon wieder mit einer anderen Beauty: Hier schlendert Jared mit einer Unbekannten durch Paris!

Paparazzi erwischten den 50-Jährigen nun in der Stadt der Liebe – und das nicht allein. Jared machte mit einer dunkelhaarigen Frau die Straßen von Paris unsicher. In lässigen Outfits schauten sie sich die wunderschöne Metropole an und schienen viel Spaß zu haben. Sie unterhielten sich angeregt, lachten und machten sogar ulkige Touribilder.

Ob das zwischen den beiden etwas Ernstes ist, weiß man jedoch nicht. Jared scheint auch eher sein Single-Leben genießen zu wollen. Im Juni sah man ihn nämlich gleich mit zwei Frauen in Südfrankreich. An einem Abend genoss er ein Dinner mit einer Blondine – und noch im selben Urlaub planschte er mit einer Brünetten im Meer.

KCS Presse / MEGA Jared Leto und eine unbekannte Dame, Oktober 2022

KCS Presse / MEGA Jared Leto in Paris

Getty Images Jared Leto im März 2022

