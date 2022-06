Wirklich? Jared Leto datet gleich mehrere Frauen auf einmal

Jared Leto (50) hat wohl die Zeit seines Lebens! Der "Walk On Water"-Interpret weist eine beachtliche Liste von Ex-Freundinnen auf: Vier Jahre lang war Jared mit Cameron Diaz (49) zusammen, aber auch Liebesbeziehungen mit Scarlett Johansson (37), Lindsay Lohan (35) oder Ashley Olsen (36) werden ihm nachgesagt. Seit 2017 soll der Sänger mit dem russischen Model Valery Kaufman zusammen sein: Ist jetzt alles aus oder fährt Jared etwa mehrgleisig?

Wie Bilder zeigen, die Mail Online vorliegen, wurde Jared mit gleich zwei unbekannten Frauen in Südfrankreich gesichtet – und bei keiner der beiden scheint es sich um das 28-jährige Model zu handeln! Während eines Urlaubs in Antibes genoss der 50-Jährige ein romantisches Abendessen mit einer Blondine, wobei sie sehr vertraut wirkten. Sie war allerdings nicht Jareds einzige Urlaubsbegleitung: Andere Bilder zeigen den 30 Seconds to Mars-Frontman, wie er mit einer anonymen Brünetten in einem knappen Bikini planscht.

Wer die beiden Frauen sind, wird auch in Zukunft sicherlich unbekannt bleiben – denn schon in der Vergangenheit hielt Jared sein Liebesleben sehr privat: "Selbst wenn ich in einer Beziehung wäre oder vielleicht Kinder hätte, weiß ich nicht, ob ich diese Informationen öffentlich teilen würde", hatte er 2016 in einem Interview mit dem Rolling Stone eingeräumt.

Backgrid / ActionPress Jared Leto auf der Met-Gala-After-Party im Mai 2022

Getty Images Jared Leto, Sänger

Getty Images Jared Leto, Schauspieler

