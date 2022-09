Alles nur Show? Eric Sindermann schießt erneut gegen Katha

Eric Sindermann (34) hat die Nase voll. Bereits in der ersten Folge von Das Sommerhaus der Stars flogen zwischen den Reality-TV-Star und seiner damaligen Partnerin Katharina Hambuechen mächtig die Fetzen! Seit der Ausstrahlung streitet sich das Ex-Paar auch öffentlich. Vor allem eins scheint dem Modedesigner aktuell keine Ruhe zu lassen: Kathas Vorwurf im Sommerhaus, er würde sich nicht an ihre Absprachen halten. Im Promiflash-Interview machte Eric seinem Ärger nun Luft.

"Dieses Thema geht mir so auf die Nerven. Weil es genau eine Absprache gab. Nämlich dass ich nicht über Kathas Familie rede. Ich hätte sehr gerne Absprachen gehalten, aber Katha ist auch in der Quarantäne jedem Gespräch aus dem Weg gegangen. Weil sie von Anfang an genau ihren Plan im Kopf hatte", stellte der einstige Promi Big Brother-Star gegenüber Promiflash klar. Und der 34-Jährige ging sogar noch weiter: Er unterstellte seiner Ex, den Zuschauern etwas vorgespielt zu haben.

"Das, was sie in der Show gemacht hat, ist, dem Zuschauer genau das Bild der normalen Frau von nebenan zu vermitteln. Und das nervt mich so krass, weil das nicht real ist. Und dass sie sagt, dass sie nicht in die Show wollte, nervt mich noch mehr", packte der TV-Star aus. Der Profihandballer behauptet, dass die Studentin sehr wohl ins Fernsehen wolle. "Katha hat öfter zu mir gesagt, dass ihr eigentlicher Job zu langweilig ist und sie gerne mit Reality zusätzlich Geld verdienen will", betonte er.

RTL / Stefan Gregorowius Katharina Hambuechen und Eric Sindermann, Sommerhaus-Bewohner 2022

AEDT / SplashNews.com Katharina Hambuechen und Eric Sindermann im Dezember 2021

RTL Katharina Hambuechen und Eric Sindermann, Sommerhaus-Bewohner 2022

