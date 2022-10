Das ist König Charles' größte Leidenschaft aus der Kindheit

Woran denkt er am liebsten zurück? König Charles III. (73) hat keine leichte Zeit hinter sich. Anfang September ist seine Mutter Queen Elizabeth II. (✝96) nach 70 Jahren auf dem britischen Thron verstorben. Einen Großteil seiner Kindheit verbrachte der neue König von Großbritannien im Buckingham Palace. Dort wird er voraussichtlich 2023 wieder einziehen. Während seiner Kindheit dort konnte er wundervolle Erinnerungen sammeln – und hat auch eine besondere Leidenschaft entwickelt.

In einem Interview mit BBC Radio 4 sprach Charles über seine Kindheit und verriet, dass seine lebenslange Leidenschaft für die Gartenarbeit durch seine Kindheit im Buckingham Palace geweckt wurde. "Meine Schwester und ich hatten ein kleines Gemüsebeet irgendwo im hinteren Teil eines Beetes. Wir hatten großen Spaß daran, Tomaten zu züchten, wenn auch erfolglos, und solche Sachen", erzählte Charles. Zum Glück gab es Hilfe vom Gärtner. "Es gab einen wunderbaren Chefgärtner im Buckingham Palace, er hieß Mr. Nutbeam, ziemlich großartig", sagte der Königund ergänzte: "Er war großartig und half uns, meiner Schwester und mir, ein wenig mit dem kleinen Garten, den wir hatten."

Seine Liebe zur Gartenarbeit hat in seinem Leben eine große Rolle gespielt. Er ist seit Langem ein Befürworter von nachhaltiger Lebensmittelproduktion und Landwirtschaft – außerdem hat er seinen eigenen Bio-Bauernhof in Highgrove House, der auch über wunderschöne Gärten verfügt, die jeden Sommer für die Öffentlichkeit zugänglich sind. Charles baut auch in seinem jetzigen Wohnort, Clarence House, Obst und Gemüse an.

König Charles III., März 2019

König Charles III., britisches Staatsoberhaupt

König Charles III., Mai 2017

