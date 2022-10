Doppelkinn und Co.: Maren Wolf hat eine wichtige Botschaft!

Maren Wolf (30) liebt sich so, wie sie ist! Die Beauty ist eine der erfolgreichsten YouTuberinnen Deutschlands. Schon seit Jahren gibt sie auf der Video-Plattform ganz intime Einblicke in ihr Leben – sei es ihre Hochzeit mit Tobias Wolf oder die Geburt ihres Sohnes. Nun nutzte sie ihre große Reichweite im Netz aber auch für ein wichtiges Statement: Maren akzeptiert sich endlich selbst!

Auf ihrem Instagram-Profil postete sie ein Video von sich und präsentiert sich in den ersten Sekunden von ihrer Schokoladenseite. Superlässig und womöglich mit einem Filter posiert sie für die Kamera – doch dann legt sie den virtuellen Weichzeichner ab. Maren zeigt, dass sie ab und an mal ein Doppelkinn und auch Dehnungsstreifen nach der Geburt ihres Sohnes hat – all das ist normal, lautete die Botschaft!

"Es hat Jahre gedauert, bis ich mich selbst akzeptiert und geliebt habe. Immer habe ich nach einem besseren Körper, einer schöneren Haut oder sonstigen Sachen gestrebt", gab die Influencerin offen und ehrlich zu. Jedoch hat Maren mittlerweile gemerkt, dass Schönheit vor allem von innen kommt. "Jeder zeigt sich gerne im schönen Licht. [...] Man sollte sich immer vor Augen halten, wer man ist und dass man besonders ist", schloss sie das Posting ab.

Instagram / marenwolf Maren Wolf, YouTuberin

Instagram / marenwolf Maren Wolfs Bauch

Instagram / marenwolf Maren Wolf im März 2022

