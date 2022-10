Heulend aufgewacht: So sehr leidet Anne Wünsche unter Hate!

Die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin Anne Wünsche (31) lässt ihre Community auf Social Media Tag für Tag an ihrem Leben teilhaben: Im Netz berichtet die dreifache Mutter nicht nur von ihrem Alltag mit ihren Kindern Miley, Juna und Sávio – sie spricht auch ganz unverblümt über die Höhen und Tiefen ihres Lebens. Doch die Influencerin kommt nicht bei allen Usern gut an und muss immer wieder negative Kommentare einstecken. Diese Hassnachrichten machen Anne oftmals schwer zu schaffen!

Auf Instagram veröffentlichte Anne jetzt einen langen Text, in dem sie ganz offen über die Herausforderungen ihres Jobs als Influencerin spricht. Sie versuche auf ihrem Profil nichts zu verschönern, sondern ihren Alltag so real wie möglich zu zeigen – und das sorgt immer wieder für fiese Hate-Kommentare. Diese Reaktionen treffen die Dreifach-Mama schwer. "Manchmal möchte ich am liebsten alles hinwerfen und aufgeben. Das sind Momente, wo ich nachts heulend aufwache und stundenlang auf der Bettkante ins Leere starre", berichtet Anne. Zudem spricht sie von "depressiven Phasen und Selbstzweifeln."

Allerdings versuche sich Anne auch auf die positiven Kommentare und den Zuspruch ihrer Fans zu konzentrieren. "Ich weiß nur eins: Zwischen all den negativen und hässlichen Nachrichten sind auch viele positive! Danke an all die, die an mich glauben!", schreibt sie weiter.

Anne Wünsche, Influencerin

Anne Wünsche, Influencerin

Anne Wünsche im September 2022

