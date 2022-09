"Ich liebe dich": Anne Wünsche teilt Pic mit Söhnchen Sávio

Anne Wünsche (31) bezaubert mit neuen Einblicken in ihren Mama-Alltag! Die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ist Mutter von drei Kindern. Nach den zwei Mädchen Juna und Miley folgte vor einigen Wochen ihr erster Sohn. Im Netz gibt sie regelmäßig Baby-Updates und teilt auch ab und an einen Schnappschuss mit dem kleinen Mann – so auch jetzt: Anne machte Sávio eine Liebeserklärung!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die Influencerin ein Pic, auf dem sie neben ihrem Kind unter einem Spielbogen liegt. Dabei schaut Anne ihr Söhnchen Sávio total glücklich an. "Ich liebe dich so, Babybär", lautet die Bildunterschrift. Und das ist bei ihrem Blick auch kaum zu übersehen. Ihre Community ist total begeistert von dem Posting.

Unzählige Herz-Emojis sind in der Kommentarspalte zu finden. "So süß ihr zwei" und "Kinder sind das schönste Geschenk", lauteten zudem zwei User-Kommentare. Für Anne scheinen ihre Kids alles zu sein und auch das ein oder andere Projekt startete sie bereits mit ihnen. So spielte ihre Tochter Miley nämlich Friseur und schnitt Anne einen Longbob.

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrem Sohn Sávio

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihr Sohn Sávio

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche (r.) und Tochter Miley

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de