Nach der Trennung von Mats: Ist Cathy Hummels jetzt einsam?

Cathy Hummels (34) macht eine schwere Zeit durch. Um das Liebesleben der Influencerin gibt es schon seit Monaten zahlreiche Spekulationen: Dass sie von Fußballer Mats Hummels (33) getrennt ist, hat sie zwar nie direkt so gesagt – indirekt hat sie es aber mehr als deutlich gemacht. Nur noch für die Erziehung ihres gemeinsamen Sohnes Ludwig (4) halten die Ex-Partner zusammen. Jetzt betonte Cathy aber, dass sie sich als Single-Mama trotzdem nicht alleine fühle.

"Ich bin nicht einsam. Ich bin super gerne einfach mal alleine mit mir, weil dann kann ich tun und lassen, was ich will", stellte sie im Podcast "1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit" klar. Es sei ein großes Missverständnis, dass man als Single automatisch einsam sei – man könne sich stattdessen viel mehr auf sich selbst konzentrieren. Das sei für Cathy sowieso die oberste Priorität: "Es ist schön, eine Familie zu haben und auch Freunde zu haben und alles drum und dran, aber wichtig ist echt, dass man mit sich selbst gut klarkommt", machte sie deutlich.

Ein gutes Mittel gegen die Einsamkeit ist aber sicher auch Cathys Sohn Ludwig. Der Kleine ist ihr ganzer Stolz und sie liebt ihn abgöttisch. Mit dem Vierjährigen spricht sie sogar schon über ernste Themen: So erklärte sie ihm ganz klar, dass sie wegen ihrer Depressionen in Behandlung sei und zur Therapie gehe.

Anzeige

Instagram / cathyhummels Mats, Ludwig und Cathy Hummels

Anzeige

Instagram / cathyhummels Mats und Cathy Hummels im April 2020

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig im August, 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de