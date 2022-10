Neuer Podcast: Kim K. will rätselhaften Kriminalfall lösen

Kim Kardashian (41) geht wohl bald einer neuen Passion nach! Die Influencerin wandelte in den vergangenen Jahren auf den Spuren ihres Vaters Robert Kardashian Sr. (✝59). Der hatte als Anwalt einst O. J. Simpson vor dem Gefängnis bewahrt. Und auch Kim hat ein Interesse für die Juristerei – und bestand im vergangenen Jahr im vierten Versuch ihr Examen. Jetzt macht die TV-Bekanntheit einen Beruf daraus: Kim startet nämlich mit einem True-Crime-Podcast durch!

In der Beschreibung der neuen Show "Kim Kardashian's The System" gab Spotify bekannt, dass es um einen Fall aus dem Jahr 1994 gehen wird. Damals geschah in Bucyrus im US-Bundesstaat Ohio ein grausamer Mord, für den Kevin Keith verurteilt wurde. "Es gibt keine physischen Beweise, die ihn mit dem Verbrechen in Verbindung bringen, dennoch hat er 28 Jahre seines Lebens hinter Gittern verbracht, viele davon im Todestrakt", schilderte der Streaminganbieter das Justizdrama.

Obwohl sich die Familie und das Anwaltsteam mit aller Kraft gegen das Urteil stemmten, hatte der Richterspruch bestand. "Es gibt hier so viel zu erforschen und es ist mein Ziel, euch auf diesen Weg mitzunehmen", erklärte Kim ihren Auftrag. In insgesamt acht Folgen wird der Fall aufgerollt.

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und ihr Vater

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de