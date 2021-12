Kim Kardashian (41) hat einen neuen Meilenstein gemeistert! In den vergangenen Monaten musste die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit ordentlich büffeln – der Grund: Die Beauty wollte endlich ihr Jura-Examen bestehen, um ihren Berufswunsch als Anwältin tätig zu sein, verwirklichen zu können. Dafür musste die Beauty in der Vergangenheit jedoch einige Rückschläge in Kauf nehmen – umso glücklicher dürfte sie jetzt sein: Kim hat ihre Jura-Prüfung endlich bestanden!

"Wenn ich in den Spiegel schaue, bin ich wirklich stolz auf die Frau, die mir heute aus dem Spiegelbild entgegenblickt", schwärmte Kim überglücklich via Instagram. In den vergangenen zwei Jahren ist die Schönheit drei Mal durch den anspruchsvollen Test gerasselt. "Aber ich bin jedes Mal wieder aufgestanden und habe härter gelernt und es erneut versucht, bis ich es geschafft habe", verkündete die 41-Jährige stolz. Damit ist Kim ihrem Traum als Juristin zu arbeiten nun wieder einen Schritt näher.

Unter dem sogenannten "Baby Bar Exam" versteht man eine von zwei Prüfungen, die angehende Anwälte in den USA absolvieren müssen. Bei dem betreffenden Test handelt es sich sogar um die schwierigere Variante. "Von Top-Anwälten wurde mir gesagt, dass dies ein fast unmöglicher Weg sei, aber es war meine einzige Option und es fühlt sich sooo gut an, mein Ziel erreicht zu haben", verriet Kim.

Getty Images Kim Kardashian beim "Forbes Women's Summit 2017"

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian beim Lernen im Dezember 2019

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Star

