Aurora ist schwanger: Oma Michelle Hunziker freut sich!

Michelle Hunziker (45) ist außer sich vor Freude! Die einstige Wetten, dass..?-Moderatorin und Eros Ramazzotti (58) waren von 1998 bis 2009 verheiratet. Aus ihrer Ehe ging ihre Tochter Aurora Ramazzotti (25) hervor, um die in letzter Zeit einige Gerüchte kursierten: Fans vermuteten, dass sie und ihr Partner Goffredo Cerza ein Kind erwarten. Jetzt bestätigte Aurora, dass sie schwanger ist – Bald-Oma Michelle könnte nicht glücklicher darüber sein!

Auf Instagram teilte die 25-Jährige in einem unterhaltsamen Video mit, dass sie Nachwuchs erwartet. In dem Clip entschuldigte sich die werdende Mama außerdem bei allen, die sie während der vergangenen Wochen habe anlügen müssen. Doch Michelle war wohl davon ausgenommen, denn sie repostete das Video in ihrer Story und schrieb dazu: "Ja, jetzt können wir es endlich sagen". Die Moderatorin freut sich offenbar sehr für ihre Tochter und darüber, dass sie bald Oma wird, wie aus ihren Worten hervorgeht: "Ich weine, während ich das schreibe! Ich liebe dich".

Die italienische Zeitschrift Chi behauptete vor wenigen Wochen sogar, mehr über die damals noch mutmaßliche Schwangerschaft herausgefunden zu haben. So wolle diese in Erfahrung gebracht haben, dass der Geburtstermin von Auroras Baby auf kommenden Januar fallen soll. Dazu äußerte sich die Bald-Mama jedoch noch nicht.

Anzeige

Instagram / kingcerz Aurora Ramazzotti mit ihrem Freund Goffredo

Anzeige

Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker mit ihrer Tochter Aurora

Anzeige

Instagram / therealauroragram Aurora Ramazzotti im Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de