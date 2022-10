So süß feierte Yeliz Koc den Geburtstag von Töchterchen Snow

Was für eine supersüße Geburtstagsparty bei Familie Koc! Am 2. Oktober 2021 erblickte Yeliz Koc (28) und Jimi Blue Ochsenknechts (30) Tochter Snow Elanie (1) das Licht der Welt. Am vergangenen Wochenende stand somit ein besonderes Event an: Die Kleine wurde ein Jahr alt. Die Ex-Bachelor-Kandidatin ließ es sich nicht nehmen, diesen Anlass ordentlich zu zelebrieren. Yeliz schmiss eine niedliche Feier für ihr Töchterchen – inklusive persönlichen Geburtstagskuchen und Candybar!

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de