Stalkerin: Pierce Brosnan beantragt einstweilige Verfügung!

Pierce Brosnan (69) reicht es! Seit 28 Jahren ist der ehemalige James Bond-Darsteller mit seiner Gattin Keely (59) total glücklich. 2001 wagten sich die beiden bereits vor den Traualtar. Dass sie noch immer so verliebt sind wie am ersten Tag, beweist der Schauspieler ab und an mit niedlichen Liebeserklärungen im Netz. Doch offenbar konnten er und seine Frau ihre Zweisamkeit in den vergangenen Monaten nicht so wirklich genießen. Eine Unbekannte soll Pierce und seine Familie gestalkt haben!

The Blast berichtete, dass der 69-Jährige deswegen nun rechtliche Schritte eingeleitet habe. Wie aus offiziellen Gerichtsdokumenten hervorgeht, habe Pierce deutlich gemacht, dass es so nicht weitergehen könne: "Sie hat mich und meine Familie belästigt." Deshalb soll er ein Gericht in Los Angeles in einem Antrag gebeten haben, eine einstweilige Verfügung gegen die Frau zu erlassen.

Die 55-Jährige soll das Haus des Hollywoodstars in Malibu in den vergangenen Monaten in ihrem Auto täglich beobachtet haben. Schließlich reichte es dem Mamma Mia-Darsteller und er kontaktierte die örtliche Polizei. Diese schafften es letztendlich, die Frau von seinem Anwesen zu entfernen.

Getty Images Keely Shaye Brosnan mit ihrem Ehemann Pierce Brosnan

Getty Images Keely Shaye und Pierce Brosnan im Juli 2018

Getty Images Pierce Brosnan, irischer Schauspieler

