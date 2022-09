Zum Geburtstag: Pierce Brosnan schwärmt von Ehefrau Keely

Pierce Brosnan (69) ist noch immer verliebt wie am ersten Tag. 1994 lernte der Schauspieler seine Partnerin Keely (59)kennen und lieben. Sieben Jahre später wagte das Paar den Gang vor den Traualtar. Ihr Liebesglück wurde zudem von der Geburt ihrer beiden Söhne Paris (21) und Dylan (25) gekrönt. Auch nach 28 Jahren Beziehung ist die Liebe des Filmstars zu seiner Partnerin noch groß: Pierce machte seiner Keely zu ihrem Geburtstag nun eine süße Liebeserklärung.

"Alles Gute zum Geburtstag, meine Liebe. Ich liebe dich von ganzem Herzen. So viele Jahre voller Liebe, Leben, Arbeit und Vergnügen. Weiter geht's!", schrieb der 69-Jährige am Montag auf Instagram. Zu seinen emotionalen Geburtstagsgrüßen teilte der einstige James Bond-Darsteller einen süßen Schnappschuss von sich und seiner Ehefrau. Auf dem Bild lächelt der Hollywoodstar glücklich in die Kamera, während sich Keely verliebt an ihn kuschelt.

Erst vor wenigen Wochen verriet Pierce, dass die 59-Jährige ihn damals davor bewahrt hat, in eine Depression abzurutschen. Drei Jahre bevor sich das Paar kennengelernt hatte, verstarb seine erste Frau Cassandra Harris an ihrer Krebserkrankung. Dank Keely habe er es geschafft, seine Trauer zu überwinden.

Anzeige

Getty Images Keely Shaye und Pierce Brosnan im November 2018

Anzeige

Getty Images Keely Shaye Brosnan mit ihrem Ehemann Pierce Brosnan

Anzeige

Getty Images Keely Shaye und Pierce Brosnan im Januar 2020 in Beverly Hills

Anzeige

Wie findet ihr die Liebeserklärung von Pierce an seine Frau Keely? Total süß! Mir ist das etwas zu kitschig. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de