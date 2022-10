Überrascht? Dieses "Love Island"-Paar 2022 ist noch zusammen

Sie sind immer noch vercoupelt! Leonie Weiß und Léon Hettwer fanden bei Love Island zueinander. Nach anfänglichen Kommunikationsproblemen entpuppten sie sich als ziemlich süßes Couple und schafften es sogar bis ins Finale. Dort verloren sie jedoch gegen "Team Loco" Nico und Jenni (24). Letztere gaben nun aber ihre endgültige Trennung bekannt: Und somit sind Leonie und Léon das einzige "Love Island"-Paar 2022, das noch zusammen ist!

Nach ihrem Sieg ließen sich Jenni und Nico tatsächlich ein Pärchentattoo stechen und ihre Zukunft schien rosig. Im Netz präsentierten sie immer wieder, wie verliebt sie sind. Die Zweitplatzierten des Formats hielten sich diesbezüglich etwas zurück. Zwar teilen Leonie und Léon hin und wieder mal Turtel-Pics auf Instagram, jedoch nicht im gleichen Ausmaß wie Nico und seine mittlerweile Ex. Dafür scheint es aber bei der Gronauerin und dem Lüneburger hinter den Kulissen harmonisch zu laufen.

Und was ist aus den anderen Islandern geworden? Auch zwischen Mark und Cindy sollte es nicht lange halten – sie machten kurz nach den Dreharbeiten Schluss. Aus Sandrine und Bocc wurde erst gar kein Paar – die Jurastudentin scheint aber in Bucci den Richtigen gefunden zu haben. Sie bändelten zwar schon auf der Liebesinsel an, doch erst im wahren Leben hat es dann wohl wirklich gefunkt.

RTLZWEI / Thomas Reiner Léon und Leonie, "Love Island"-Finalisten 2022

Collage: RTLZWEI Collage: Jenni und Nico von "Love Island" Frühling 2022

Instagram / bucciiyok Bucci und Sandrine, "Love Island"-Stars

