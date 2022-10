Aus Versehen verraten: Kate Walsh ist mit Partner verlobt

Kate Walsh (54) hat große Neuigkeiten für ihre Fans! Seit rund 27 Jahren steht die in San José geborene Schauspielerin nun schon vor der Kamera. Doch nicht nur in ihrem Arbeits-, sondern auch in ihrem Privatleben läuft es bei der rothaarigen Schönheit bestens. So kamen im vergangenen Jahr Gerüchte auf, dass die einstige Grey's Anatomy-Darstellerin wieder frisch verliebt sei. Jetzt plauderte Kate aus Versehen aus, dass ihr Partner Andrew ihr einen Antrag gemacht hat.

Am vergangenen Mittwoch ging die Ex-Private Practice-Darstellerin auf Instagram live und plauderte mit ihrem ehemaligen Co-Star Amy Brenneman (58). Während des Livestreams lief dann ihr Partner Andrew Nixon ins Bild, woraufhin Kate kurzerhand erzählte: "Das ist mein Verlobter". Nach einigen Scherzen vonseiten Amy über die unspektakuläre Verkündung, dass Andrew um ihre Hand angehalten habe, fügte die 54-Jährige schließlich lachend hinzu: "Ja, ich habe gerade unsere Verlobung öffentlich gemacht". Der prunkvolle Ring an ihrem Finger war zudem bereits während des gesamten Gesprächs zu sehen gewesen.

Erste Spekulationen über eine Beziehung der Schauspielerin mit dem australischen Bauern waren im Februar 2021 aufgekommen. Damals waren Schnappschüsse der beiden Turteltauben am Strand aufgetaucht. Wenig später hatte ein Insider dann bestätigt, dass Kate den Blondschopf datet und zu diesem Zeitpunkt sogar schon seit einigen Monaten mit ihm zusammenwohnt.

Getty Images Kate Walsh, "Grey's Anatomy"-Darstellerin

Getty Images Schauspielerin Kate Walsh

Getty Images Schauspielerin Kate Walsh

