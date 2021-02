Schwebt Kate Walsh (53) etwa wieder auf Wolke sieben? In den letzten Jahren war es recht ruhig um das Liebesleben der Schauspielerin geworden, die für Serien wie Grey's Anatomy, Emily in Paris oder "Umbrella Academy" bekannt ist. Doch Kate scheint augenscheinlich ihren Mister Right heimlich gefunden zu haben. Die rothaarige Schönheit wurde jüngst mit einem Mann am Strand erwischt – jetzt steht fest, wer der Begleiter ist.

Die Aufnahmen sind zwar schon ein paar Wochen alt, doch nun ist endlich klar, wer der unbekannte Bartträger an Kates Seite ist. Es handelt sich um den australischen Bauern Andrew Nixon. Insider, die den beiden nahestehen, verrieten gegenüber The West Australian, dass Kate schon seit Beginn der Pandemie bei dem Farmer wohnt. Er habe sie davon überzeugt, von New York nach Australien zu ziehen. Andrew gehört zu einer großen Farming-Familie in der Moora-Region.

Schon öfter sprach Kate in Interviews darüber, dass sie wegen der Pandemie in Australien damals stecken blieb. Aber der Lockdown scheint wohl nicht das Einzige zu sein, was sie in Down Under festhält. Wie ernst es ist zwischen ihr und Andrew, ist bis dato nicht bekannt. Aber es sieht auch nicht so aus, als würde sie so bald nach New York zurückkehren.

Anzeige

Getty Images Schauspielerin Kate Walsh

Anzeige

Getty Images Kate Walsh, Seriendarstellerin

Anzeige

Getty Images Kate Walsh, 2019 bei der Premiere von "Umbrella Academy"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de