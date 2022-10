Nach Bekanntgabe der Verlobung: Kate Walshs erster Auftritt

Kate Walsh (55) und ihr Andrew sind nicht nur in Sachen Liebe auf einer Wellenlänge! Im vergangenen Jahr kamen erste Gerüchte auf, dass die Schauspielerin wieder frisch verliebt sei. Vor wenigen Tagen folgten dann die überraschenden Liebes-News: Aus Versehen plauderte die rothaarige Schönheit im Netz aus, dass der australische Bauer ihr einen Antrag gemacht hat. Jetzt strahlten Kate und Andrew top gestylt erstmals nach der Verkündung ihrer Hochzeitspläne bei einem Event!

Wie die aktuellen Bilder zeigen, die People vorliegen, besuchten Kate und ihr Liebster am vergangenen Samstag die Telethon Gala: Für ihren ersten gemeinsamen Auftritt nach der Bekanntmachung ihrer Verlobung wählte die 55-Jährige ein hellgrünes, trägerloses Kleid mit XXL-Schlitz. Dazu kombinierte die Grey's Anatomy-Darstellerin eine kleine silberne Handtasche und dazu passenden Schmuck. Andrew hingegen entschied sich für einen klassischen schwarzen Smoking mit einer Fliege.

Medienberichten zufolge lernten sich die beiden Turteltauben auf einer Kreuzfahrt kennen, woraufhin Kate zu Beginn der Pandemie auf Andrews Farm in Australien zog: "Ich wollte nicht mitten in der Pandemie nach New York zurückkehren, wo es, gelinde gesagt, ziemlich krass zuging", erklärte sie bereits gegenüber Daily Telegraph.

