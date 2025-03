Kate Walsh spricht offen über ihre Hirntumor-Diagnose

Kate Walsh (57), bekannt aus "Grey's Anatomy" und "Private Practice", sprach in der "Kelly Clarkson Show" offen über ihre Erfahrung mit einem Hirntumor, der 2015 diagnostiziert wurde. Die Schauspielerin beschrieb, wie ihr zunächst subtile Symptome wie extreme Müdigkeit und ein Taubheitsgefühl auf der rechten Körperseite aufgefallen seien. Obwohl die Diagnose für Walsh ein Schock war, hatte sie Glück: Es handelte sich um einen gutartigen Tumor, ein sogenanntes Meningeom, das wenige Tage später operativ entfernt wurde. Rückblickend betont Kate vor allem, wie wichtig es sei, auf die eigenen Instinkte zu hören und für die eigene Gesundheit einzutreten.

Vor ihrer endgültigen Diagnose, die durch ein MRT bestätigt worden war, wurden Kates Symptome von ihrem Umfeld heruntergespielt. "Man sagte mir, ich sei nur deprimiert, weil meine TV-Show abgesetzt wurde", erinnerte sie sich und beschrieb, wie schwer es gewesen sei, ernst genommen zu werden. Anfangs habe sie die Beschwerden sogar selbst für Anzeichen der Menopause gehalten, da sich einige Symptome überschnitten hätten. Doch die Schauspielerin habe nicht locker gelassen, einen Neurologen aufgesucht und auf weiterführende Untersuchungen gedrängt. "Zum Glück habe ich darauf bestanden", betonte sie – der Tumor hätte sonst unentdeckt bleiben können.

Der Schicksalsschlag habe ihre Sicht auf das Leben nachhaltig verändert. Besonders geprägt ist die Schauspielerin auch durch ihre Familiengeschichte: Ihr Vater verstarb an den Folgen von Lungenkrebs, ihre Mutter hingegen gewann den Kampf gegen Brustkrebs. Diese Erfahrungen haben Kate die Bedeutung von Vorsorge und frühzeitiger Diagnostik vor Augen geführt. Über ihre Genesung spricht sie positiv und ermutigt andere, auf sich selbst zu achten. Heute brilliert sie nicht nur in erfolgreichen Serien wie Emily in Paris, sondern nutzt ihre Plattform, um ein Bewusstsein für die Wichtigkeit von Gesundheit und Selbstfürsorge zu schaffen.

Getty Images Kate Walsh, Schauspielerin

Getty Images Kate Walsh im Dezember 2016 in Hollywood

