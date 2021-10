Die Fans können sich auf ein langersehntes Comeback bei Grey's Anatomy freuen: Anfang September wurde bekannt, dass Kate Walsh (53) und ihre Rolle der Gynäkologin Dr. Addison Montgomery in Staffel 18 ins Grey Sloan Memorial Hospital zurückkehren! Nachdem sie in den ersten drei Staffeln zu den Hauptcharakteren gehört hatte, war sie danach nur noch sporadisch in der Krankenhausserie zu sehen – zum letzten Mal in Staffel acht. Addison hatte der Titelfigur Dr. Meredith Grey oft das Leben schwer gemacht. Wie steht Darstellerin Ellen Pompeo (51) wohl zu ihrer Rückkehr?

Tatsächlich freut sie sich sehr über Kates Comeback! Auch wenn ihre "Grey's Anatomy"-Rollen nicht immer miteinander klargekommen sind – die Schauspielerinnen mögen sich offenbar sehr: "Kate ist so ein lustiger Mensch", schwärmte Ellen jetzt gegenüber People. "Ich empfinde so viel Zuneigung für alle Mitglieder aus dem Original-Cast. Wir haben alle etwas zusammen durchgemacht, das nur wir verstehen können."

Weiter erklärte Ellen: "Es ist unter uns immer sehr lustig – und auch emotional ehrlich gesagt. Wenn irgendwelche Leute aus dem Original-Cast wieder zusammenkommen, wird eigentlich immer geweint. Es ist unbeschreiblich." Abschließend beteuerte der "Grey's Anatomy"-Star: "Die gesamte Show war einfach schon immer sehr emotional."

Getty Images Kate Walsh im Dezember 2016 in Hollywood

Getty Images Ellen Pompeo bei den Emmy Awards 2021

Getty Images James Pickens Jr., Justin Chambers, Kate Walsh, Ellen Pompeo, Chandra Wilson und T.R. Knight

