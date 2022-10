Diane Krugers Verlobung: Der ganzen Familie kamen die Tränen

Norman Reedus (53) äußert sich erstmals zu seiner Verlobung! Der The Walking Dead-Star ist seit über sechs Jahren mit Diane Kruger (46) zusammen. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter. Im Gegensatz zum Nachwuchs schien eine Hochzeit in ihrer gemeinsamen Zukunftsplanung lange keine Rolle zu spielen. Im vergangenen Jahr kamen allerdings erstmals Gerüchte auf, dass das Paar verlobt sein soll – bestätigt wurde das bisher nicht. Doch nun machte Norman die Liebes-News offiziell und verriet Details!

In der Talkshow "Jimmy Kimmel Live!" erzählte der 53-Jährige, dass der Heiratsantrag ziemlich improvisiert gewesen sei. Eigentlich wollte er seiner Liebsten während einer Motorradtour die Frage aller Fragen zu stellen, doch dann sei ein Gewitter aufgezogen. "Ich fühlte mich schlecht, dass ich es nicht getan hatte und unsere Tochter Nova saß auf meinem Schoß", erinnerte sich der Schauspieler. Deswegen habe er umgeplant und Diane darum gebeten, ihm einen Stiefel zu bringen, in dem er dann den Ring versteckte.

Als er seiner Ehefrau in spe den Antrag machte, seien ihr sofort die Tränen gekommen: "Und Nova begann zu weinen – alle waren am Weinen." Die Dreijährige sei zunächst jedoch etwas irritiert gewesen, warum alle so emotional waren. "Diane meinte: 'Das sind glückliche Tränen!'", ließ Norman Revue passieren.

Anzeige

Getty Images Norman Reedus und Diane Kruger in Cannes

Anzeige

Tammie Arroyo / AFF-USA Diane Kruger und Norman Reedus bei den Critics' Choice Awards 2018

Anzeige

Getty Images Norman Reedus und Diane Kruger bei der Walk-of-Fame-Verleihung

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de